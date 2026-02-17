ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание

Центробанк Азербайджана выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Согласно информации, банк не представил ЦБА письменное уведомление о кадровых перестановках на административных позициях в установленный срок.

За нарушение требований статей 10.6 и 15.2 Закона "О банках", руководствуясь требованиями статьи 47 Закона, Центробанк выдал обязательное к исполнению предписание относительно совершенствования внутренних процедур в данной сфере.