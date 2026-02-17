ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание
Финансы
- 17 февраля, 2026
- 16:09
Центробанк Азербайджана выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.
Согласно информации, банк не представил ЦБА письменное уведомление о кадровых перестановках на административных позициях в установленный срок.
За нарушение требований статей 10.6 и 15.2 Закона "О банках", руководствуясь требованиями статьи 47 Закона, Центробанк выдал обязательное к исполнению предписание относительно совершенствования внутренних процедур в данной сфере.
