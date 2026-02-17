İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    AMB "AFB Bank"a icrası məcburi sərəncam verib

    Maliyyə
    • 17 fevral, 2026
    • 15:42
    AMB AFB Banka icrası məcburi sərəncam verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "AFB Bank" ASC-yə icrası məcburi sərəncam verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Bank inzibatçı vəzifəsinə təyinat və dəyişikliklə bağlı müəyyən edilmiş müddətdə tənzimləyici quruma yazılı bildiriş təqdim etməyib. Odur ki, "Banklar haqqında" qanununun 10.6-cı və 15.2-ci maddələrinin tələblərinin pozulmasına görə Qanunun 47-ci maddəsinin tələbləri rəhbər tutularaq, "AFB Bank"a qeyd olunan halların gələcəkdə təkrarlanmaması məqsədilə bu sahədə daxili prosedurların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı icrası məcburi sərəncam verilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı “AFB Bank” ASC icrası məcburi sərəncam
    ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание

    Son xəbərlər

    16:50

    Aİ Ukrayna üçün 90 milyard avroluq kredit mexanizmini işə salmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:43

    Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Region
    16:42
    Rəy

    Vardanyan cəzasına çatdı: Azərbaycan məhkəməsi sülhə qarşı çıxanlara dərs keçdi - ŞƏRH

    Analitika
    16:36

    Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    16:34

    Sankt-Peterburq yaxınlığında hərbi komendantlıq binasında partlayış olub

    Region
    16:29

    Azərbaycan və İsrail təmiz enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Energetika
    16:24
    Foto

    Kino Agentliyi ilə Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi arasında memorandum imzalanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:20

    Özbəkistanda "Arşın mal alan" tamaşası təqdim olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    16:19

    Hesablama Palatası: Azərbaycanda çayçılıq üzrə dövlət proqramı icra olunmur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti