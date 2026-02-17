Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 16:24
    Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

    Евросоюз завершает подготовку юридических и технических процедур по проекту кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, чтобы уже в апреле начать предоставление средств.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед началом заседания Совета ЕС по экономике и финансам (ECOFIN).

    По его словам, на заседании министрам стран ЕС будет представлена обновленная информация о ходе реализации оборонной программы SAFE. В рамках этой инициативы уже положительно оценены инвестиционные планы 16 государств-членов Евросоюза на общую сумму 113 млрд евро.

    Кроме того, ожидается, что министры примут положительное решение по национальной оговорке для Австрии, позволяющей увеличить расходы на оборону.

    Еврокомиссар добавил, что участникам заседания будет представлена информация о реализации механизма восстановления и устойчивости, срок действия которого завершается в конце августа текущего года.

    "Сейчас действительно необходимо сосредоточиться на реализации планов по восстановлению и устойчивости Украины", - подчеркнул Домбровскис.

    Украина кредит Валдис Домбровскис Евросоюз Еврокомиссия российско-украинская война
    Ты - Король

    Последние новости

    16:32

    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества

    В регионе
    16:29

    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Финансы
    16:27

    Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

    В регионе
    16:24

    Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

    Другие страны
    16:09

    В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"

    Kультурная политика
    16:09

    ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    16:05
    Фото

    Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества

    Финансы
    16:04
    Фото

    В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа 20-й группы

    Медиа
    16:04

    Иран запустил ракеты по Ормузскому проливу в рамках учений

    В регионе
    Лента новостей