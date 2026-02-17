Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

Евросоюз завершает подготовку юридических и технических процедур по проекту кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, чтобы уже в апреле начать предоставление средств.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед началом заседания Совета ЕС по экономике и финансам (ECOFIN).

По его словам, на заседании министрам стран ЕС будет представлена обновленная информация о ходе реализации оборонной программы SAFE. В рамках этой инициативы уже положительно оценены инвестиционные планы 16 государств-членов Евросоюза на общую сумму 113 млрд евро.

Кроме того, ожидается, что министры примут положительное решение по национальной оговорке для Австрии, позволяющей увеличить расходы на оборону.

Еврокомиссар добавил, что участникам заседания будет представлена информация о реализации механизма восстановления и устойчивости, срок действия которого завершается в конце августа текущего года.

"Сейчас действительно необходимо сосредоточиться на реализации планов по восстановлению и устойчивости Украины", - подчеркнул Домбровскис.