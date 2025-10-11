DÇ-2026: Ukrayna - Azərbaycan oyununu avstriyalı hakim idarə edəcək
Futbol
- 11 oktyabr, 2025
- 14:01
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Ukrayna - Azərbaycan oyunun avstriyalı hakim idarə edəcək.
"Report"un məlumatına görə, baş hakim Sebastyan Qisxamer olacaq.
Ona Yorqen Roland Riedel və Santino Şrayner kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Valter Altman yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi oktyabrın 13-də DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
