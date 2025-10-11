DÇ-2026: Ukrayna - Azərbaycan oyununu avstriyalı hakim idarə edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Ukrayna - Azərbaycan oyunun avstriyalı hakim idarə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, baş hakim Sebastyan Qisxamer olacaq.

    Ona Yorqen Roland Riedel və Santino Şrayner kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Valter Altman yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi oktyabrın 13-də DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    DÇ-2026 Milli komanda Futbol

