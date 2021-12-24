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"Арсенал" предложил "Барселоне" обменять Обамеянга на Коутиньо

"Арсенал" предложил "Барселоне" обменять Обамеянга на Коутиньо Лондонский "Арсенал" готов обменять своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Футбол
24 декабря 2021 г. 01:10
Арсенал предложил Барселоне обменять Обамеянга на Коутиньо

Лондонский "Арсенал" готов обменять своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Express.

32-летний Обамеянг лишился капитанской повязки в лондонской команде и не рассматривает возможность ухода из клуба. Главный тренер лондонцев Микель Артета, вероятно, был бы не против обмена Обамеянга на Коутиньо. Бразильскому полузащитнику также может понравиться "Арсенал", учитывая его смутное будущее в "Барселоне".

В нынешнем сезоне Обамеянг в 15 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году.

29-летний Коутиньо в 16 матчах отдал две голевые передачи. Его соглашение также заканчивается в 2023 году.

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