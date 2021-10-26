Английский футболист будет выступать за сборную Польши

Английский защитник "Астон Виллы" Мэттью Кэш сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Польши.

Английский защитник "Астон Виллы" Мэттью Кэш сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Польши.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter.

"Это очень важный день для меня и моей семьи. Мое заявление на получение польского гражданства было одобрено польскими властями. Хочу поблагодарить президента, мою семью и других людей, которые помогли мне в этом. Время новых вызовов, я сделаю все возможное для этой страны", - написал Кэш.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мэтью Кэш принял участие в девяти встречах, в которых забил один мяч.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кэша составляет 22 млн евро.