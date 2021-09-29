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Английская премьер-лига вознаградит клубы с наибольшим числом вакцинированных футболистов

Английская премьер-лига вознаградит клубы с наибольшим числом вакцинированных футболистов Английская премьер-лига (АПЛ) будет вознаграждать клубы с наибольшим количеством вакцинированных игроков.
Футбол
29 сентября 2021 г. 14:29
Английская премьер-лига вознаградит клубы с наибольшим числом вакцинированных футболистов

Английская премьер-лига (АПЛ) будет вознаграждать клубы с наибольшим количеством вакцинированных игроков.

Об этом говорится в письме руководства АПЛ, направленном всем командам высшего английского дивизиона на фоне опасений по поводу медленных темпов вакцинации футболистов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассматриваем возможность наилучшего вознаграждения тех команд, которые наиболее соответствуют требованиям, предъявляемым в связи с COVID-19, и решили пройти вакцинацию", - говорится в документе. Согласно данным АПЛ, игроки только семи клубов вакцинированы более чем на 50%.

В обновленный план проведения матчей, который должен быть распространен среди клубов на этой неделе, включены, по сведениям издания, предложения, предусматривающие смягчение правил COVID-19 для каждого клуба в зависимости от числа вакцинированных футболистов.

"Становится все более очевидным, что полная вакцинация будет ключевым критерием для правительства и органов здравоохранения с точки зрения международных поездок и потенциальной сертификации COVID-19 на крупномасштабных мероприятиях", - отмечается в письме АПЛ, сообщает Daily Mail.

В документе также подтверждается, что текущий регламент тренировок и игровых дней в АПЛ останется в силе как минимум до 31 декабря 2021 года.

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Версия на английском языке Premier League to 'reward' clubs with highest numbers of vaccinated players
Версия на азербайджанском языке İngiltərədə daha çox futbolçusu peyvənd olunan klublara mükafat veriləcək

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