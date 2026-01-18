Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Айнтрахт" уволил главного тренера Топмёллера

    Футбол
    • 18 января, 2026
    • 17:47
    Айнтрахт уволил главного тренера Топмёллера

    Германский "Айнтрахт" официально объявил об увольнении главного тренера Дино Топмёллера.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба франкфуртского клуба.

    Отмечается, что это решение было принято по итогам анализа результатов последних недель, а также первых трех игр нового календарного года.

    Временно исполнять обязанности главного тренера команды будут наставник состава U-21 Деннис Шмитт в паре с тренером U-19 Алексом Майером.

    Топмёллер возглавлял "Айнтрахт" с лета 2023 года. В сезоне 2024/2025 команда заняла третье место в Бундеслиге, что стало лучшим результатом в истории клуба. В нынешнем сезоне клуб из Франкфурта выбыл в 1/16 Кубка Германии, рискует не пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и идет за пределами зоны еврокубков в Бундеслиги, расположившись на седьмом месте.

    Ранее сообщалось, что уволенный из "Реала" главный тренер Хаби Алонсо может продолжить карьеру в "Айнтрахте".

    Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" начнется 21 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

