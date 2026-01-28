Посол: Баку и Сараево могут сотрудничать в проектах на освобожденных территориях

Проекты Азербайджана в рамках строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях могут стать одними из наиболее значимых направлений для сотрудничества с Боснией и Герцеговиной.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев заявил в интервью изданию Sarajevo Times.

"Спустя 30 лет оккупации Азербайджан запустил на своих освобожденных территориях, включая Карабах и Восточный Зангезур, одну из крупнейших восстановительных программ в регионе. Как неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев, целые города и села, полностью разрушенные во время оккупации, сейчас восстанавливаются с нуля в соответствии с концепциями "умных городов" и "умных сел". Огромные инвестиции вкладываются в транспортную инфраструктуру, энергетические сети, жилье, коммунальные услуги и социальные объекты", - отметил дипломат.

По словам Гулиева, опыт Азербайджана в восстановлении суверенитета и развития в постконфликтный период может быть полезен и для Боснии и Герцеговины.

"Босния и Герцеговина, имеющая также собственный постконфликтный опыт, может найти значимые возможности (для сотрудничества с Азербайджаном - ред.) в строительстве, инженерных услугах, энергетической инфраструктуре, проектах в области возобновляемой энергетики и городского планирования. Азербайджанские компании открыты для сотрудничества, создания совместных предприятий и обмена опытом, а боснийские компании также могут извлечь выгоду из участия в проектах, связанных с восстановлением, и более широких экономических инициативах", - отметил он.