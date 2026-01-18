Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Хаби Алонсо может продолжить карьеру в "Айнтрахте"

    Футбол
    • 18 января, 2026
    • 15:45
    Хаби Алонсо может продолжить карьеру в Айнтрахте

    Бывший главный тренер испанского "Реала" Хаби Алонсо может продолжить карьеру в германском "Айнтрахте", который является соперником "Карабаха" в Лиге Чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, франкфуртский клуб заинтересован в специалисте.

    Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше намерен встретиться с Алонсо для обсуждения этого вопроса.

    Алонсо покинул мадридский клуб 12 января этого года.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" начнется 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.

    ФК "Айнтрахт" ФК "Реал" Хаби Алонсо
    Лента новостей