Хаби Алонсо может продолжить карьеру в "Айнтрахте"
Футбол
- 18 января, 2026
- 15:45
Бывший главный тренер испанского "Реала" Хаби Алонсо может продолжить карьеру в германском "Айнтрахте", который является соперником "Карабаха" в Лиге Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на Bild, франкфуртский клуб заинтересован в специалисте.
Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше намерен встретиться с Алонсо для обсуждения этого вопроса.
Алонсо покинул мадридский клуб 12 января этого года.
Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" начнется 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.
15:45
