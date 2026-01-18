Хаби Алонсо может продолжить карьеру в "Айнтрахте"

Бывший главный тренер испанского "Реала" Хаби Алонсо может продолжить карьеру в германском "Айнтрахте", который является соперником "Карабаха" в Лиге Чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, франкфуртский клуб заинтересован в специалисте.

Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше намерен встретиться с Алонсо для обсуждения этого вопроса.

Алонсо покинул мадридский клуб 12 января этого года.

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" начнется 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.