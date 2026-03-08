Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 14:39
    ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

    За последние сутки израильские истребители нанесли авиаудары по более чем 400 целям на западе и в центре Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Среди атакованных целей, отмечают военные, были пусковые установки баллистических ракет и объекты производства различных вооружений. С начала операции "Рык льва" были атакованы сотни пусковых установок, систем ПВО, складов вооружений и других объектов режима с целью максимального сокращения обстрелов территории Израиля, говорится в сообщении.

    Военный потенциал Ирана, отмечает газета Financial Times, зависит от пусковых установок баллистических ракет. С их помощью Тегеран может бить на расстояние до 2 тыс. км. При этом США и Израиль сосредоточены именно на уничтожении этих установок с самого начала военной кампании.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) авиаудары
    Ты - Король

    Последние новости

    14:39

    ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

    Другие страны
    14:28

    В ФРГ ожидают потерю до 150 тыс. рабочих мест в металлургии и электротехнике

    Другие страны
    14:15
    Фото

    Как в Баку отмечают Международный женский день - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    14:07

    NYT: Неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

    Другие страны
    13:53

    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    13:44

    В Азербайджане из-за непогоды видимость на ряде дорог снизится до 300 м

    Инфраструктура
    13:31

    Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внутренняя политика
    13:18

    Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus Crew

    Футбол
    13:16

    Спикер Сената Пакистана выразил беспокойство в связи с атаками иранских БПЛА на Азербайджан

    Милли Меджлис
    Лента новостей