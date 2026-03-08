Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сотрудники дипломатического корпуса Казахстана в Иране были эвакуированы в Азербайджан.

Как сообщает южное бюро Report, три казахстанских дипломата, а также восемь граждан России эвакуированы через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.