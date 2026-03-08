Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 08 марта, 2026
    • 13:31
    Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Сотрудники дипломатического корпуса Казахстана в Иране были эвакуированы в Азербайджан.

    Как сообщает южное бюро Report, три казахстанских дипломата, а также восемь граждан России эвакуированы через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

    Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.

    Qazaxıstanın üç diplomatı Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib
