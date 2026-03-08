Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Внутренняя политика
- 08 марта, 2026
- 13:31
Сотрудники дипломатического корпуса Казахстана в Иране были эвакуированы в Азербайджан.
Как сообщает южное бюро Report, три казахстанских дипломата, а также восемь граждан России эвакуированы через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".
Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.
Последние новости
13:53
Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
13:44
В Азербайджане из-за непогоды видимость на ряде дорог снизится до 300 мИнфраструктура
13:31
Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнутренняя политика
13:18
Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus CrewФутбол
13:16
Спикер Сената Пакистана выразил беспокойство в связи с атаками иранских БПЛА на АзербайджанМилли Меджлис
13:08
Красный Полумесяц: В Иране из-за ударов повреждены более 9,6 тыс. гражданских объектовВ регионе
12:57
Фото
С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 873 человекаВнутренняя политика
12:44
При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли почти 20 человекДругие страны
12:34