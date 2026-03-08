Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus Crew

    Футбол
    • 08 марта, 2026
    • 13:18
    Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде отправился сегодня в США, где присоединится к своей новой команде Columbus Crew.

    Об этом Report сообщил футбольный агент Турал Аскеров, сотрудничающий с 21-летним нападающим.

    Н. Ахундзаде прибудет в США завтра утром по бакинскому времени.

    Хотя о трансфере футболиста было объявлено месяц назад, он не мог присоединиться к команде из-за задержки с получением разрешения на работу.

    Напомним, что соглашение Ахундзаде с Columbus Crew рассчитано до лета 2029 года. Американский клуб выплатит "Карабаху" за футболиста чуть более 1 млн евро.

    Лента новостей