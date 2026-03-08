Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus Crew
Футбол
- 08 марта, 2026
- 13:18
Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде отправился сегодня в США, где присоединится к своей новой команде Columbus Crew.
Об этом Report сообщил футбольный агент Турал Аскеров, сотрудничающий с 21-летним нападающим.
Н. Ахундзаде прибудет в США завтра утром по бакинскому времени.
Хотя о трансфере футболиста было объявлено месяц назад, он не мог присоединиться к команде из-за задержки с получением разрешения на работу.
Напомним, что соглашение Ахундзаде с Columbus Crew рассчитано до лета 2029 года. Американский клуб выплатит "Карабаху" за футболиста чуть более 1 млн евро.
