Нариман Ахундзаде отправился в США, где присоединится к команде Columbus Crew

Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде отправился сегодня в США, где присоединится к своей новой команде Columbus Crew.

Об этом Report сообщил футбольный агент Турал Аскеров, сотрудничающий с 21-летним нападающим.

Н. Ахундзаде прибудет в США завтра утром по бакинскому времени.

Хотя о трансфере футболиста было объявлено месяц назад, он не мог присоединиться к команде из-за задержки с получением разрешения на работу.

Напомним, что соглашение Ахундзаде с Columbus Crew рассчитано до лета 2029 года. Американский клуб выплатит "Карабаху" за футболиста чуть более 1 млн евро.