NYT: Неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

США потратили порядка 6 млрд долларов за первую неделю военной операции в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, такую сумму на этой неделе Пентагон назвал Конгрессу. Из этих средств, указывает издание, 4 млрд долларов было потрачено на боеприпасы, в основном для систем перехвата иранских ракет.

Законодатели ожидают, пишет издание, что американская администрация будет просить Конгресс о дополнительном финансировании военной операции.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.