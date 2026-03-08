İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    NYT: İrandakı hərbi əməliyyatların ilk həftəsi ABŞ-yə 6 milyard dollara başa gəlib

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 14:29
    NYT: İrandakı hərbi əməliyyatların ilk həftəsi ABŞ-yə 6 milyard dollara başa gəlib

    ABŞ İranda hərbi əməliyyatın ilk həftəsində təxminən 6 milyard dollar xərcləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Pentaqon bu həftə konqresə məhz bu məbləği açıqlayıb. Nəşr qeyd edib ki, sözügedən vəsaitin 4 milyard dolları döyüş sursatlarına, əsasən, İran raketlərinin qarşısını alan sistemlər üçün xərclənib.

    Nəşr yazıb ki, qanunvericilər ABŞ administrasiyasının konqresdən hərbi əməliyyat üçün əlavə maliyyələşmə istəyəcəyini gözləyirlər.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. ABŞ və İsrailin hava zərbələri nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei fevralın 28-i səhər saatlarında öldürülüb, lakin İranda bu məlumat yalnız martın 1-də təsdiqlənib. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    ABŞ-İsrail hücumları İran hərbi xərclər
    NYT: Неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд
    NYT: First week of military operations in Iran cost US $6B

    Son xəbərlər

    14:44

    Almaniyada metallurgiya və elektrotexnika sahəsi üzrə 150 minədək iş yerinin azalacağı gözlənilir

    Digər ölkələr
    14:42

    Masazırda qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    14:29

    NYT: İrandakı hərbi əməliyyatların ilk həftəsi ABŞ-yə 6 milyard dollara başa gəlib

    Digər ölkələr
    14:10
    Video

    Jalə Əliyeva: "Böyüklər arasında da Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm"

    Fərdi
    14:06
    Foto

    Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:50

    Qızıl Aypara: İrana hava hücumlarında 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyib

    Region
    13:41

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    13:37

    İsrailin Livanda yaşayış binasına zərbəsi nəticəsində 19 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    13:31

    Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti