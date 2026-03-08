Спикер Сената Пакистана выразил беспокойство в связи с атаками иранских БПЛА на Азербайджан

Спикер Сената (верхняя палата парламента) Пакистана Сейид Юсуф Реза Гилани в телефонном разговоре с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой выразил беспокойство по поводу ударов иранских БПЛА по Нахчывану.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского парламента.

В ходе телефонного разговора были обсуждены процессы в регионе. Сейид Юсуф Реза Гилани выразил обеспокоенность атаками иранских дронов против Азербайджана и заявил, что осуждает их. Он отметил, что Пакистан всегда поддерживает Азербайджан.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила благодарность за поддержку и солидарность.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества на фоне напряженной ситуации в мире.