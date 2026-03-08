Спикер Сената Пакистана выразил беспокойство в связи с атаками иранских БПЛА на Азербайджан
- 08 марта, 2026
- 13:16
Спикер Сената (верхняя палата парламента) Пакистана Сейид Юсуф Реза Гилани в телефонном разговоре с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой выразил беспокойство по поводу ударов иранских БПЛА по Нахчывану.
Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского парламента.
В ходе телефонного разговора были обсуждены процессы в регионе. Сейид Юсуф Реза Гилани выразил обеспокоенность атаками иранских дронов против Азербайджана и заявил, что осуждает их. Он отметил, что Пакистан всегда поддерживает Азербайджан.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила благодарность за поддержку и солидарность.
В ходе разговора также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества на фоне напряженной ситуации в мире.