    В ФРГ ожидают потерю до 150 тыс. рабочих мест в металлургии и электротехнике

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 14:28
    В ФРГ ожидают потерю до 150 тыс. рабочих мест в металлургии и электротехнике

    Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии (Gesamtmetall) прогнозирует, что в 2026 году металлургическая и электротехническая отрасли страны лишатся до 150 тыс. рабочих мест.

    Как передает Report, об этом в интервью медиагруппе Funke заявил глава Gesamtmetall Оливер Цандер.

    "Мы находимся в самом разгаре деиндустриализации, и перспективы крайне мрачные. Ситуация действительно драматическая", - отметил он . Отрасль, по словам руководителя Gesamtmetall, переживает "крупнейший кризис с момента основания ФРГ".

    Основными причинами Цандер, как и многие другие представители бизнес-ассоциаций ФРГ, назвал высокие издержки ведения бизнеса в Германии.

    "У нас в стране слишком дорогая электроэнергия, высокие корпоративные налоги и социальные отчисления, а также чрезмерная бюрократия", - констатировал глава Gesamtmetall. Он отметил, что в вопросе дебюрократизации не хватает системного подхода. "Мы боремся с эпидемиями среди животных более системно, чем с сокращением бюрократии", - утверждал Цандер. По его мнению, необходимо "сокращать и самих бюрократов" - в госуправлении слишком много персонала, что ложится бременем на бюджеты всех уровней.

    "Мы находимся в рецессии уже два года. С 2018 года мы потеряли 270 тыс. рабочих мест. В прошлом месяце число занятых в нашей отрасли упало ниже 3,8 млн человек. Такого не было с 2015 года", - резюмировал Цандер.

    ФРГ сокращения рабочие места
