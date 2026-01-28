Литва продлила действие санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Кабинет министров Литвы одобрил продление действия ограничительных мер в отношении России и Беларуси до конца 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

    В апреле 2023 года Литва приняла закон, предусматривающий применение санкций к государствам, действия которых оказывают негативное влияние на безопасность Украины. Первоначально закон действовал до 2 мая 2026 года.

    В пояснительной записке к проекту указывается, что продление мер связано с текущей ситуацией в регионе, а также с необходимостью поддерживать меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности.

    Продление действия закона позволит Литве продолжать применять ограничения к гражданам и компаниям России и Беларуси в рамках национальной политики, отмечается в сообщении.

    Лента новостей