Литва продлила действие санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

Кабинет министров Литвы одобрил продление действия ограничительных мер в отношении России и Беларуси до конца 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

В апреле 2023 года Литва приняла закон, предусматривающий применение санкций к государствам, действия которых оказывают негативное влияние на безопасность Украины. Первоначально закон действовал до 2 мая 2026 года.

В пояснительной записке к проекту указывается, что продление мер связано с текущей ситуацией в регионе, а также с необходимостью поддерживать меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности.

Продление действия закона позволит Литве продолжать применять ограничения к гражданам и компаниям России и Беларуси в рамках национальной политики, отмечается в сообщении.