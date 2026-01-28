В Грузии могут ужесточить законы о грантах и статьи Уголовного кодекса

В Грузии предлагается внесение изменений в закон о грантах и Уголовный кодекс с целью предотвращения финансирования беспорядков и насилия из-за рубежа.

Как сообщает грузинское бюро Report, пакет изменений предложен председателем партии "Грузинская мечта" Ираклием Кирцхалией.

По его словам, в последние годы НПО, финансируемые из-за рубежа, и радикальная оппозиция активно участвовали в попытках свержения правительства, и поэтому необходимо ужесточение существующих механизмов.

Согласно предлагаемым изменениям, все финансовые средства, направленные на влияние на внутреннюю или внешнюю политику Грузии, включая наличные, техническую помощь, услуги и экспертную поддержку, будут считаться грантами и могут приниматься только с предварительного согласия правительства. Организации, зарегистрированные за рубежом, но основная деятельность которых связана с Грузией, также должны будут получать разрешение от правительства для получения гранта.

Законопроект также предусматривает ограничения для филиалов нерезидентных юридических лиц. На филиалы, получающие гранты без разрешения, будет налагаться штраф в двойном размере от незаконно полученной суммы.

Согласно изменениям в Уголовный кодекс, нарушение законодательства о грантах может привести к лишению свободы сроком до 6 лет. Отмывание грязных денег в политических целях будет наказываться лишением свободы сроком от 9 до 12 лет. Руководители политических партий, принимающие иностранное финансирование, и лица, занимающиеся иностранной лоббистской деятельностью, также будут нести уголовную ответственность.

Кроме того, лицам, работающим в организациях, получающих более 20% своего годового дохода из иностранных источников, запрещается быть членами политических партий в течение 8 лет. Контроль за финансовой деятельностью политических партий будет возложен на Государственную аудиторскую службу.

Законопроект также ограничивает общественно-политическую деятельность субъектов предпринимательства вне их основной деятельности. В случае нарушения этого правила предусмотрен штраф.