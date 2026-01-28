Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США планируют восстановить дипприсутствие в Венесуэле

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 20:01
    США планируют восстановить дипприсутствие в Венесуэле

    США в ближайшее время планируют восстановить собственное дипломатическое присутствие в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

    По его словам, это позволит Вашингтону получать информацию в режиме реального времени и взаимодействовать не только с представителями временных властей, но и с гражданским обществом и оппозицией.

    Госсекретарь напомнил, что до прихода Уго Чавеса (президент Венесуэлы в 1999-2013 гг. - ред.) к власти Венесуэла была надежным союзником США, и выразил надежду на возвращение к такому уровню отношений.

    Он подчеркнул, что новые власти Венесуэлы заслуживают определенной похвалы - в стране принят новый закон, который фактически отменяет многие ограничения эпохи Уго Чавеса на частные инвестиции в нефтяную промышленность.

    По его словам, власти Венесуэлы также начали освобождение политических заключенных. По некоторым оценкам, на свободу уже вышли до 200 человек. Рубио отметил, что этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы Вашингтону, однако он продолжается, и некоторые из освобожденных уже начинают участвовать в политической жизни страны.

    Рубио также заявил, что Соединенные Штаты неоднократно пытались убедить Николаса Мадуро добровольно уйти с поста, однако, по его словам, "с этим парнем невозможно было договориться".

    Марко Рубио Венесуэла Сенат
    ABŞ Venesuelada diplomatik mövcudluğunu bərpa etməyi planlaşdırır

    Последние новости

    20:26
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами

    Внешняя политика
    20:11

    Литва продлила действие санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

    Другие страны
    20:01

    США планируют восстановить дипприсутствие в Венесуэле

    Другие страны
    19:53

    Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничества

    Бизнес
    19:47

    Рубио: США на 100% заместили легкую нефть из РФ для Венесуэлы

    Другие страны
    19:45

    Рубио: Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе

    Другие страны
    19:32

    Литва выразила Беларуси протест из‑за нарушений воздушного пространства

    Другие страны
    19:19

    СМИ: Послы ЕС одобрили пакет военной помощи для Армении

    Другие страны
    19:17

    Бывший замминистра здравоохранения Грузии выпущен под залог

    В регионе
    Лента новостей