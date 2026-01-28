США планируют восстановить дипприсутствие в Венесуэле

США в ближайшее время планируют восстановить собственное дипломатическое присутствие в Венесуэле.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, это позволит Вашингтону получать информацию в режиме реального времени и взаимодействовать не только с представителями временных властей, но и с гражданским обществом и оппозицией.

Госсекретарь напомнил, что до прихода Уго Чавеса (президент Венесуэлы в 1999-2013 гг. - ред.) к власти Венесуэла была надежным союзником США, и выразил надежду на возвращение к такому уровню отношений.

Он подчеркнул, что новые власти Венесуэлы заслуживают определенной похвалы - в стране принят новый закон, который фактически отменяет многие ограничения эпохи Уго Чавеса на частные инвестиции в нефтяную промышленность.

По его словам, власти Венесуэлы также начали освобождение политических заключенных. По некоторым оценкам, на свободу уже вышли до 200 человек. Рубио отметил, что этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы Вашингтону, однако он продолжается, и некоторые из освобожденных уже начинают участвовать в политической жизни страны.

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты неоднократно пытались убедить Николаса Мадуро добровольно уйти с поста, однако, по его словам, "с этим парнем невозможно было договориться".