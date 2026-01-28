Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан предложил ввести безвиз для граждан Боснии и Герцеговины

    Азербайджан предложил ввести безвиз для граждан Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    • 28 января, 2026
    • 20:55
    Азербайджан предложил начать процедуру установления безвизового режима для граждан Боснии и Герцеговины.

    Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев сообщил в интервью изданию Sarajevo Times.

    "Азербайджан твердо выступает за сотрудничество, взаимное уважение и мирное развитие. Мы видим в Боснии и Герцеговине дружественного и важного партнера и уверены, что наши отношения будут и дальше развиваться во благо обеих стран и будущих поколений. В данном контексте Азербайджан стремится и дальше поощрять развитие туризма и деловой активности между нашими странами, признавая их важную роль в сближении народов и создании ощутимых преимуществ для граждан. Азербайджан предложил инициировать процедуру установления безвизового режима для граждан Боснии и Герцеговины, что значительно облегчит поездки, туризм и социальный обмен", - сказал он.

    Он отметил настрой обеих стран на углубление двусторонних отношений за увеличения интенсивности визитов на высоком уровне, проведения регулярных политических консультаций и создания совместной комиссии по экономическому партнерству.

    Гулиев также отметил, что несмотря на то, что посол Боснии и Герцеговины в Азербайджане был назначен два года назад, диппредставительство страны в Баку так и не было открыто. Он выразил искреннюю надежду, что открытие посольства состоится в ближайшее время, что дополнительно укрепит двусторонние связи.

    Азербайджан Босния и Герцеговина Вилаят Гулиев безвизовый режим сотрудничество туризм посольство оборонная сфера
    Azərbaycan Bosniya və Herseqovina vətəndaşları üçün vizasız rejim təklif edib

