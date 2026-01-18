İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Qarabağ"ın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam verib

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 17:33
    Qarabağın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam verib

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsindəki rəqibi Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubu baş məşqçisi Dino Toppmöllerlə əməkdaşlığa xitam verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu qərar son həftələrin hərtərəfli idman və struktur təhlilinin, həmçinin yeni təqvim ilindəki ilk üç oyunun nəticəsidir. Dino Toppmöller baş məşqçi postuna 2023/2024 mövsümündə gəlib və heyətdəki çoxsaylı dəyişikliklərdən sonra klubu beynəlxalq arenalara çıxarıb.

    D.Toppmöller 2024/2025 mövsümündə Almaniya Bundesliqasını üçüncü pillədə başa vuraraq klub tarixinin ən yaxşı nəticəsinə imza atıb və komandanı ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə yüksəldib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı yanvarın 21-də, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 21:45-də start götürəcək.

    "Qarabağ" FK "Ayntraxt" UEFA Çempionlar Liqası Dino Toppmöller
    "Айнтрахт" уволил главного тренера Топмёллера

    Son xəbərlər

    18:05

    "Tottenhem" baş məşqçini vəzifəsindən azad edə bilər

    Futbol
    17:53

    Pakistanın Baş naziri Qəzza Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət olunub

    Digər ölkələr
    17:49

    İspaniyadakı kokain əməliyyatından sonra Türkiyə də hərəkətə keçib

    Region
    17:47

    Rimas Kurtinaitis: "Yerli basketbolçular legionerlərdən geri qalmadılar"

    Komanda
    17:45

    Portuqaliyada prezident seçkilərində seçici fəallığı 21 faizi ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:44

    KİV: Makron ABŞ-yə qarşı Aİ-nin iqtisadi məcburetmə vasitəsini tətbiq etməyə çağırır

    Digər ölkələr
    17:36
    Video

    İstanbulda 2 milyon 760 min narkotik həb aşkarlanıb

    Region
    17:33

    "Qarabağ"ın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam verib

    Futbol
    17:29

    Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti