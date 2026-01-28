Рубио: Гарантии Украине предусматривают отправку войск Британии и Франции

Обсуждаемые в настоящее время гарантии безопасности Украины предусматривают отправку в эту страну воинских контингентов Великобритании и Франции, поддержку которым будут оказывать Вооруженные силы США.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

Он отметил, что военные возможности НАТО и вовлеченность отдельных союзников по альянсу необходимо серьезно переосмыслить. "Много говорят о гарантиях безопасности, и сейчас по этому вопросу достигнуто общее согласие в случае с Украиной. Но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем поддержку со стороны США", - сказал Рубио.

"Но на самом деле гарантия безопасности - это поддержка со стороны США. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я просто указываю на то, что без поддержки со стороны США это не будет иметь значения", - подчеркнул он. По словам госсекретаря, причиной этого является то, что отдельные государства не вкладывали достаточно средств в свои вооруженные силы на протяжении 20-30 лет. "Теперь, надеюсь, это изменится. И в некоторых конкретных странах это уже изменилось", - резюмировал он.