Трамп: Объем инвестиций в экономику США за год составил $18 трлн

    • 28 января, 2026
    • 21:36
    Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его нахождения у власти в американскую экономику было привлечено порядка $18 трлн инвестиций.

    Как передает Report, такую оценку он привел во время выступления в Вашингтоне, посвященного его инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних.

    "Америка вернулась. После состоявшихся в ноябре 2024 года президентских выборов фондовые биржи 52 раза устанавливали рекордные показатели, что позволило им вырасти на $9 трлн. В страну поступают инвестиции в размере $18 трлн, и будет еще больше", - заявил Трамп.

    Глава Белого дома назвал такой размер вложений "невероятным". "Самый большой [ежегодный размер инвестиций в экономику] составлял $3 трлн, это было десять лет назад, и это была другая страна, не наша страна. А мы получили $18 трлн, по всей стране строятся тысячи предприятий, огромных заводов", - добавил американский лидер.

    Tramp: Bir ildə ABŞ iqtisadiyyatına sərmayələrin həcmi 18 trln. dollar təşkil edib

