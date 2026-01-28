Азербайджан и Иордания обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами

Посол Азербайджана Шахин Абдуллаев и министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фаррайя обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами двух государств.

Как передает Report, об этом сообщило посольство нашей страны в соцсети Х.

"Стороны обсудили возможности сотрудничества для развития отношений между правоохранительными органами и противодействии преступности", - говорится в публикации.