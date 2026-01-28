Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Иордания обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами

    Внешняя политика
    • 28 января, 2026
    • 20:26
    Азербайджан и Иордания обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами

    Посол Азербайджана Шахин Абдуллаев и министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фаррайя обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами двух государств.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство нашей страны в соцсети Х.

    "Стороны обсудили возможности сотрудничества для развития отношений между правоохранительными органами и противодействии преступности", - говорится в публикации.

    Азербайджан Иордания Шахин Абдуллаев Мазен аль-Фаррайя правоохранительные органы сотрудничество

    Последние новости

    20:26
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили развитие сотрудничества между правоохранительными органами

    Внешняя политика
    20:11

    Литва продлила действие санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

    Другие страны
    20:01

    США планируют восстановить дипприсутствие в Венесуэле

    Другие страны
    19:53

    Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничества

    Бизнес
    19:47

    Рубио: США на 100% заместили легкую нефть из РФ для Венесуэлы

    Другие страны
    19:45

    Рубио: Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе

    Другие страны
    19:32

    Литва выразила Беларуси протест из‑за нарушений воздушного пространства

    Другие страны
    19:19

    СМИ: Послы ЕС одобрили пакет военной помощи для Армении

    Другие страны
    19:17

    Бывший замминистра здравоохранения Грузии выпущен под залог

    В регионе
    Лента новостей