Azərbaycan və İordaniya hüquq-mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 28 yanvar, 2026
- 20:38
İordaniyanın daxili işlər naziri Mazen Əl-Farrayya Azərbaycan səfiri Şahin Abdullayevi qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyinin "X" səhifəsində bildirilib.
"Tərəflər hüquq-mühafizə orqanları arasında münasibətlərin inkişafı və cinayətkarlıqla mübarizədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər", - paylaşımda qeyd olunub.
