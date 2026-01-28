Azərbaycan və İordaniya hüquq-mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 28 yanvar, 2026
    • 20:38
    İordaniyanın daxili işlər naziri Mazen Əl-Farrayya Azərbaycan səfiri Şahin Abdullayevi qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyinin "X" səhifəsində bildirilib.

    "Tərəflər hüquq-mühafizə orqanları arasında münasibətlərin inkişafı və cinayətkarlıqla mübarizədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər", - paylaşımda qeyd olunub.

