АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи

22 ноября Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) примет решение в отношении главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.

Завтра Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) примет решение в отношении главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.

Как сообщает Report, 22 ноября состоится внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА по данному вопросу.

Заседание пройдет в здании Ассоциации и начнется в 10:00. В ходе мероприятия обсудят выступление сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024 и неуместные высказывания итальянского специалиста о спортивных журналистах после матча со сборной Бельгии.

Ожидается, что руководство АФФА может не продлить контракт с Джанни де Бьязи, срок которого истекает в конце ноября.