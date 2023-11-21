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АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи

АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи 22 ноября Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) примет решение в отношении главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.
Футбол
21 ноября 2023 г. 13:46
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи

Завтра Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) примет решение в отношении главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.

Как сообщает Report, 22 ноября состоится внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА по данному вопросу.

Заседание пройдет в здании Ассоциации и начнется в 10:00. В ходе мероприятия обсудят выступление сборной Азербайджана в отборочном раунде ЕВРО-2024 и неуместные высказывания итальянского специалиста о спортивных журналистах после матча со сборной Бельгии.

Ожидается, что руководство АФФА может не продлить контракт с Джанни де Бьязи, срок которого истекает в конце ноября.

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