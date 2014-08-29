"Карабах" вышел в групповой этап Лиги Европы

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА состоялся ответный матч между агдамским "Карабахом" и голландским "Твенте".

Как сообщает Report, матч, состоявшийся на родном для "Твенте" стадионе, прошел под диктовку хозяев поля, которые и открыли счет в матче. На 38 минуте отличился Люк Кастейнос (Luc Castaignos). Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме подопечные Гурбана Гурбанова смогли собраться и забить ответный гол. На 51 минуте отличился Муарем. После этого у команды было несколько возможностей забить гол, однако матч так и завершился со счетом 1:1. Напомним, что первый матч соперников также завершился вничью со счетом 0:0. Таким образом, благодаря голу, забитому на чужом поле, "Карабах" впервые в своей истории вышел в групповую стадию еврокубка.

Отметим, что в 2012 году пробиться в групповой этап Лиги Европы удалось бакинской команде «Нефтчи».