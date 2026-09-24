В Баку стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Сегодня в Баку стартует Гран-при Азербайджана по "Формуле-1".

Как сообщает Report, в первый день состоятся две свободные практики.

Кроме того, в "Формуле-2" пройдут свободная практика и квалификационные заезды.

Бакинская трасса включает 20 поворотов и 51 круг. Общая протяженность дистанции составляет 306,049 км.

Первый этап в столице Азербайджана состоялся в 2016 году под названием Гран-при Европы. В последующие семь лет гонка проводилась уже как Гран-при Азербайджана.

В 2016 году первым финишировал немецкий пилот Нико Росберг. В последующие годы победителями становились Даниэль Риккардо (Австралия), Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия), Серхио Перес (Мексика) и Макс Ферстаппен (Нидерланды). В 2023 году Перес во второй раз выиграл гонку в Баку. В 2024 году победу одержал Оскар Пиастри (Австралия), а в 2025-м - Макс Ферстаппен.

В 2020 году гонка в Баку не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Перед Гран-при Азербайджана в личном зачете лидирует итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, набравший 292 очка. Его британский напарник Джордж Расселл (211) занимает второе место, а пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон (191) - третье.

В Кубке конструкторов также лидирует "Мерседес" - 503 очка. "Феррари" занимает второе место (358), "Макларен" - третье (306).

Программа первого дня Гран-при Азербайджана:

10:00 - "Формула-2": свободная практика

12:30 - "Формула-1": первая свободная практика

14:00 - "Формула-2": первая квалификация

14:30 - "Формула-2": вторая квалификация

16:00 - "Формула-1": вторая свободная практика