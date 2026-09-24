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    Bu gün Bakıda "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start veriləcək

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 07:00
    Bu gün Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start veriləcək

    Bu gün "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk gündə iki sərbəst yürüş keçiriləcək.

    Bundan əlavə, "Formula 2"də də sınaq yürüşü ilə yanaşı, sıralama turları gerçəkləşəcək.

    20 döngə, 51 dövrədən ibarət olan Bakı treki ümumilikdə 306,049 km məsafəni əhatə edir.

    Paytaxtdakı ilk yarış Avropa Qran-prisi kimi 2016-cı ildə baş tutub. Sonrakı yeddi turnir Azərbaycan Qran-prisi adlanıb.

    2016-cı ildə almaniyalı Niko Rosberq yarışı hamıdan tez tamamlayıb. Növbəti illərdə müvafiq olaraq Daniel Rikkardo (Avstraliya), Lüis Hemilton (Böyük Britaniya), Valtteri Bottas (Finlandiya), Serxio Peres (Meksika) və Maks Ferstappen (Niderland) treki birinci pillədə başa vurublar. 2023-cü ildə isə Peres ikinci dəfə Bakıda qalib gəlib. 2024-cü ildə Oskar Piastri (Avstraliya), 2025-ci ildə Maks Ferstappen bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    2020-ci ildə koronavirus pandemiyası səbəbindən Bakıda yarış təşkil olunmayıb.

    Azərbaycan Qran-prisinədək "Mersedes"in italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli 292 xalla liderdir. Onun Böyük Britaniyadan olan komanda yoldaşı Corc Rassell (211 xal) ikinci, "Ferrari"dən Lüis Hemilton (191 xal) üçüncüdür.

    Konstruktorlar Kubokunda da "Mersedes" liderdir - 503 xal. "Ferrari" ikinci (358 xal), "Maklaren" (306 xal) üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Azərbaycan Qran-prisində ilk günün proqramı:

    10:00. "Formula 2": Sərbəst yürüş

    12:30. "Formula 1": Birinci sərbəst yürüş

    14:00. "Formula 2": Birinci sıralama turu

    14:30. "Formula 2": İkinci sıralama turu

    16:00. "Formula 1": İkinci sərbəst yürüş

    Andrea Kimi Antonelli Lüis Hemilton Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    В Баку стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
    Formula 1 Azerbaijan Grand Prix begins today
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