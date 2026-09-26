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    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 12:15
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО

    В Баку завершился Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

    Как сообщает Report, Гран-при завершилось второй основной гонкой.

    В борьбе пилотов второго эшелона победителем стал представитель "İnvicta Racing" Рафаэль Камара.

    Пилот "Campos Racing" Никола Цолов занял второе место, Алекс Данн из "Rodin Motorsport" - третье.

    Накануне в "Формуле 2" победителем спринта стал Дино Беганович из команды Dams Lukas Oil, а победителем первой основной гонки - Алекс Данн из Rodin Motorsport.

    Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует сегодня в 15:00.

    В Баку в субботу началась вторая основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

    Как сообщает Report, гонка стартовала в 11:00.

    Накануне в "Формуле 2" Дино Беганович из команды Dams Lukas Oil выиграл спринт, а Алекс Данн из Rodin Motorsport стал победителем первой основной гонки.

    Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует сегодня в 15:00.

    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Гран-при Азербайджана Формулы 2
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    "Formula 2": Rafael Kamara Bakıda qalib olub - YENİLƏNİB
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    Formula 2 Azerbaijan Grand Prix's second feature race gets underway
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