Формула 2: Рафаэль Камара одержал победу в Баку - ОБНОВЛЕНО

В Баку завершился Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

Как сообщает Report, Гран-при завершилось второй основной гонкой.

В борьбе пилотов второго эшелона победителем стал представитель "İnvicta Racing" Рафаэль Камара.

Пилот "Campos Racing" Никола Цолов занял второе место, Алекс Данн из "Rodin Motorsport" - третье.

Накануне в "Формуле 2" победителем спринта стал Дино Беганович из команды Dams Lukas Oil, а победителем первой основной гонки - Алекс Данн из Rodin Motorsport.

Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует сегодня в 15:00.

11:05

В Баку в субботу началась вторая основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

Как сообщает Report, гонка стартовала в 11:00.

Накануне в "Формуле 2" Дино Беганович из команды Dams Lukas Oil выиграл спринт, а Алекс Данн из Rodin Motorsport стал победителем первой основной гонки.

Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует сегодня в 15:00.