"Formula 2": Rafael Kamara Bakıda qalib olub - YENİLƏNİB
- 26 sentyabr, 2026
- 12:09
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq ikinci əsas yarış baş tutub.
İkinci dərəcəli pilotların mübarizəsində "İnvicta Racing"dən Rafael Kamara birinci yeri tutub.
"Campos Racing"dən Nikola Tsolov ikinci, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann üçüncü olub.
Ötən gün "Formula 2"də "Dams Lukas Oil" komandasından Dino Beqanoviç sprint, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann birinci əsas yarışın qalibi olub.
Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış bu gün saat 15:00-da start götürəcək.
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarış başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 11:00-da start verilib.
Ötən gün "Formula 2"də "Dams Lukas Oil" komandasından Dino Beqanoviç sprint, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann birinci əsas yarışın qalibi olub.
Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış bu gün saat 15:00-da start götürəcək.