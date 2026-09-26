В Баку наградили призеров второй основной гонки "Формулы 2"
Формула 1
- 26 сентября, 2026
- 12:28
После завершения второй основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2" состоялась церемония награждения призеров.
Как сообщает Report, победу одержал Рафаэл Камара из Invicta Racing. Вторым финишировал Никола Цолов из Campos Racing, третьим - Алекс Данн из Rodin Motorsport.
Накануне Дино Беганович из DAMS Lucas Oil выиграл спринт, а Данн - первую основную гонку.
Основная гонка "Формулы 1" начнется сегодня в 15:00 по бакинскому времени.
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