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    В Баку наградили призеров второй основной гонки "Формулы 2"

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 12:28
    В Баку наградили призеров второй основной гонки Формулы 2

    После завершения второй основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2" состоялась церемония награждения призеров.

    Как сообщает Report, победу одержал Рафаэл Камара из Invicta Racing. Вторым финишировал Никола Цолов из Campos Racing, третьим - Алекс Данн из Rodin Motorsport.

    Накануне Дино Беганович из DAMS Lucas Oil выиграл спринт, а Данн - первую основную гонку.

    Основная гонка "Формулы 1" начнется сегодня в 15:00 по бакинскому времени.

    В Баку наградили призеров второй основной гонки Формулы 2
    В Баку наградили призеров второй основной гонки Формулы 2
    В Баку наградили призеров второй основной гонки Формулы 2
    В Баку наградили призеров второй основной гонки Формулы 2

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Фото
    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb
    Фото
    Winner of second Formula 2 feature race in Azerbaijan Grand Prix awarded
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