"Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb
Formula 1
- 26 sentyabr, 2026
- 12:26
"Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb.
"Report"un məlumatına görə, ikinci dərəcəli pilotların mübarizəsindən sonra mükafatlar təqdim edilib.
"İnvicta Racing"dən Rafael Kamara birinci yeri tutub.
"Campos Racing"dən Nikola Tsolov ikinci, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann üçüncü olub.
Ötən gün "Formula 2"də "Dams Lukas Oil" komandasından Dino Beqanoviç sprint, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann birinci əsas yarışın qalibi olub.
Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış bu gün saat 15:00-da start götürəcək.
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