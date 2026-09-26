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    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 12:26
    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb

    "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci dərəcəli pilotların mübarizəsindən sonra mükafatlar təqdim edilib.

    "İnvicta Racing"dən Rafael Kamara birinci yeri tutub.

    "Campos Racing"dən Nikola Tsolov ikinci, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann üçüncü olub.

    Ötən gün "Formula 2"də "Dams Lukas Oil" komandasından Dino Beqanoviç sprint, "Rodin Motorsport"dan Aleks Dann birinci əsas yarışın qalibi olub.

    Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış bu gün saat 15:00-da start götürəcək.

    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb
    Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Rafael Kamara
    Foto
    В Баку наградили призеров второй основной гонки "Формулы 2"
    Foto
    Winner of second Formula 2 feature race in Azerbaijan Grand Prix awarded
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