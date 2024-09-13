Серхио Перес рассчитывает на удачное выступление в Баку

09:14

Эти выходные, я надеюсь, будут более успешными.

Как сообщает Report со ссылкой на Gpblog.com, пилот "Red Bull" Серхио Перес прокомментировал Гран-при Азербайджана, который стартует сегодня.

Мексиканский гонщик выразил уверенность в успешном выступлении на трассе в Баку: "Гонка в Монце была крайне сложной, но теперь я чувствую себя намного увереннее".

Перес также прокомментировал свои результаты на городских трассах: "Неважно, что было раньше — каждый раз это новый вызов".

Гран-при Азербайджана пройдет 13-15 сентября.