О нас

Серхио Перес рассчитывает на удачное выступление в Баку

Серхио Перес рассчитывает на удачное выступление в Баку 09:14
Формула 1
13 сентября 2024 г. 09:32
Серхио Перес рассчитывает на удачное выступление в Баку

Эти выходные, я надеюсь, будут более успешными.

Как сообщает Report со ссылкой на Gpblog.com, пилот "Red Bull" Серхио Перес прокомментировал Гран-при Азербайджана, который стартует сегодня.

Мексиканский гонщик выразил уверенность в успешном выступлении на трассе в Баку: "Гонка в Монце была крайне сложной, но теперь я чувствую себя намного увереннее".

Перес также прокомментировал свои результаты на городских трассах: "Неважно, что было раньше — каждый раз это новый вызов".

Гран-при Азербайджана пройдет 13-15 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Perez confident about Baku weekend: 'I'm a bit more positive'
Версия на азербайджанском языке Serxio Peres: Bakıdakı yarış mənim üçün daha yaxşı olmalıdır

Самое важное

Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00
Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi