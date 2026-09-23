Серхио Перес поделился ожиданиями от гонки в Баку
Формула 1
- 23 сентября, 2026
- 14:30
Пилот "Кадиллака" Серхио Перес считает, что квалификация может вновь стать ключевым фактором в борьбе за результат на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report, об этом мексиканский гонщик заявил на пресс-конференции в Баку.
Перес признался, что с нетерпением ждет предстоящую гонку на Бакинской трассе, и отметил особое значение этапа квалификации.
"В последние несколько лет события субботы фактически определяли все. Думаю, на этот раз ситуация может немного измениться. Ожидаю интересный уик-энд и, конечно, с нетерпением жду гонку", - сказал пилот.
Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.
"Kadillak" pilotu Serxio Peres: "Azərbaycan Qran-prisini səbirsizliklə gözləyirəm"
Sergio Perez looks forward to Azerbaijan Grand Prix
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