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    Серхио Перес поделился ожиданиями от гонки в Баку

    Формула 1
    • 23 сентября, 2026
    • 14:30
    Серхио Перес поделился ожиданиями от гонки в Баку

    Пилот "Кадиллака" Серхио Перес считает, что квалификация может вновь стать ключевым фактором в борьбе за результат на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, об этом мексиканский гонщик заявил на пресс-конференции в Баку.

    Перес признался, что с нетерпением ждет предстоящую гонку на Бакинской трассе, и отметил особое значение этапа квалификации.

    "В последние несколько лет события субботы фактически определяли все. Думаю, на этот раз ситуация может немного измениться. Ожидаю интересный уик-энд и, конечно, с нетерпением жду гонку", - сказал пилот.

    Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.

    Серхио Перес Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
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