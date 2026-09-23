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    "Kadillak" pilotu Serxio Peres: "Azərbaycan Qran-prisini səbirsizliklə gözləyirəm"

    Formula 1
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:20
    Kadillak pilotu Serxio Peres: Azərbaycan Qran-prisini səbirsizliklə gözləyirəm

    "Kadillak" komandasının pilotu Serxio Peres "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini səbirsizliklə gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, sürücü bu barədə Bakıdakı mətbuat konfransında açıqlama verib.

    O, paytaxtdakı yarışda sıralama turlarının önəmli olduğunu vurğulayıb:

    "Son bir neçə ildə şənbə günü baş verənlər hər şeyi müəyyənləşdirib. Məncə, vəziyyət bir qədər də dəyişə bilər. Maraqlı həftəsonu olacağını düşünürəm. Əlbəttə, yarışı səbirsizliklə gözləyirəm".

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da keçiriləcək.

    Serxio Peres Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Серхио Перес поделился ожиданиями от гонки в Баку
    Sergio Perez looks forward to Azerbaijan Grand Prix
    MiniBoss
    MiniBoss

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