"Kadillak" pilotu Serxio Peres: "Azərbaycan Qran-prisini səbirsizliklə gözləyirəm"
Formula 1
- 23 sentyabr, 2026
- 14:20
"Kadillak" komandasının pilotu Serxio Peres "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini səbirsizliklə gözləyir.
"Report"un məlumatına görə, sürücü bu barədə Bakıdakı mətbuat konfransında açıqlama verib.
O, paytaxtdakı yarışda sıralama turlarının önəmli olduğunu vurğulayıb:
"Son bir neçə ildə şənbə günü baş verənlər hər şeyi müəyyənləşdirib. Məncə, vəziyyət bir qədər də dəyişə bilər. Maraqlı həftəsonu olacağını düşünürəm. Əlbəttə, yarışı səbirsizliklə gözləyirəm".
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da keçiriləcək.
Серхио Перес поделился ожиданиями от гонки в Баку
Sergio Perez looks forward to Azerbaijan Grand Prix
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