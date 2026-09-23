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    Xocalı və Xocavənddə kənd yolları yenidən qurulur

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:38
    Xocalı və Xocavənddə kənd yolları yenidən qurulur

    Xocavənd rayonunun Ağkənd və Qarakənd, Xocalı rayonunun isə Təzəbinə və Badara kəndlərinə gedən avtomobil yollarında əsaslı yenidənqurma işləri həyata keçirilir.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, layihələr çərçivəsində yollar müasir tələblərə uyğun şəkildə yenilənir, yol infrastrukturu yaxşılaşdırılır, yaşayış məntəqələrinin rahat və təhlükəsiz nəqliyyat əlaqəsinin təmin olunması istiqamətində kompleks tədbirlər görülür.

    Görülən işlər bərpa olunan yaşayış məntəqələrinin müasir və dayanıqlı yol infrastrukturu ilə təmin edilməsinə, nəqliyyat əlçatanlığının artırılmasına və Böyük Qayıdış prosesinin sürətləndirilməsinə xidmət edir.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Təmir işləri
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