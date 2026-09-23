Xəzər rayonunda mənzildən 33 min manat oğurlanıb
Hadisə
- 23 sentyabr, 2026
- 16:43
Bakının Xəzər rayonunda mənzildən 33 min manat oğurlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həyata keçirilən tədbirlərlə talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən V.Qurbanov saxlanılıb.
Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin tanışının evindən 33 min manat pul vəsaitini oğurladığı müəyyən edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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