    Расселл стал победителем квалификации Гран-при Сингапура "Формулы-1"

    Формула 1
    • 04 октября, 2025
    • 23:09
    Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем квалификации Гран-при Сингапура "Формулы-1".

    Как сообщает Report, второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булла", замкнул тройку сильнейших пилот "Макларена" Оскар Пиастри.

    Отметим, что основная гонка состоится 5 октября. Пилоты начнут соревнования в 16:00 по бакинскому времени.

    21 сентября победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 1" стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

    Формула 1 Гран-при Сингапура квалификация Джордж Расселл

