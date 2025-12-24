Собянин: Москве не обойтись без мигрантов

Дефицит трудовых ресурсов в российской столице Москве сейчас составляет 400-500 тысяч человек, и в будущем будет расти.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

"Конечно, лучше бы мы обходились без мигрантов, это (была бы - прим. ред.) идеальная история. Но демографическая ситуация и экономика, к сожалению, диктуют нам несколько иные правила. Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, - то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, - составляет от 400 тысяч до 500 тысяч человек, причем даже в условиях сглаживания экономики эта цифра особо не меняется, - сказал он. - И в будущие годы, скорее всего, этот дефицит будет нарастать из-за той демографической ситуации, которую мы проходим", - сказал он.

Столичный мэр отметил, что несмотря на определенные социальные вызовы, связанные с миграцией, приток рабочей силы из-за рубежа обеспечивает значительный экономический эффект: "нужно уметь работать с той миграционной политикой, которая, помимо определенных минусов, нам дает и огромный плюс, составляет порядка 5-6% валового регионального продукта города".

Собянин отметил, что отказ от мигрантов приведет к усилению инфляции, поскольку отток людей будет происходить в том числе и в ключевых сферах экономики, такой как гражданская и военная промышленность.

"То есть это такая серьезная история, и баловаться в этой сфере и заниматься популизмом нельзя", - подчеркнул он.