Пилот Red Bull лидирует в основной гонке "Формулы 1" - ОБНОВЛЕНО

В Баку продолжается основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report, по итогам 10 кругов лидирует пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Карлос Сайнс из "Уильямс" на втором месте, Лиам Лоусон из "Рейсинг Буллс" на третьем.

В начале заезда пилот "Макларен" Оскар Пиастри совершил аварию.

15:08

В Баку стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report, заезд, как и планировалось, начался в 15:00 по бакинскому времени.

Накануне пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, Карлос Сайнс из Williams стал вторым, Лиам Лоусон из Racing Bulls занял третье место. Андре Кими Антонелли из Mercedes стал четвертым, его товарищ по команде Джордж Рассел расположился на пятой строчке.

Бакинский трек протяженностью 306,049 км включает 20 поворотов, заезд состоит из 51 круга. Впервые гонка автомобилей в классе "Формула-1" была проведена в Баку в 2016 году под названием Гран-при Европы, а начиная с 2017 года - Гран-при Азербайджана.

В разные годы победителями бакинского этапа становились Нико Росберг (Германия), Даниэль Риккардо (Австралия), Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия), Серхио Перес (Мексика) и Макс Ферстаппен (Нидерланды). В 2023 году Перес выиграл здесь во второй раз, а в 2024-м победителем стал Оскар Пиастри из McLaren. В 2020 году гонка в Баку не состоялась из-за пандемии COVID-19.

Последние четыре года квалификацию выигрывал пилот Ferrari Шарль Леклер.

В преддверии Гран-при Азербайджана в личном зачете лидирует Оскар Пиастри (McLaren) с 324 очками. Его напарник по команде Ландо Норрис идет вторым (293), замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен из Red Bull (230).

В Кубке конструкторов уверенно лидирует McLaren - 617 очков, на втором месте идет Ferrari (280), на третьем - Mercedes (260).