    Rassel "Formula 1" Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsinin qalibi olub

    Formula 1
    • 04 oktyabr, 2025
    • 23:23
    Rassel Formula 1 Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsinin qalibi olub

    "Mercedes"in britaniyalı pilotu Corc Rassell "Formula" 1 Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsində qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Red Bull" komandasının pilotu Maks Ferstappen ikinci, "McLaren" komandasının pilotu Oskar Piastri isə ilk üçlüyü tamamlayıb.

    Əsas yarış oktyabrın 5-də baş tutacaq. Yarış Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 21-də "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen "Formula" 1 Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.

