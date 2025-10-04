Rassel "Formula 1" Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsinin qalibi olub
Formula 1
- 04 oktyabr, 2025
- 23:23
"Mercedes"in britaniyalı pilotu Corc Rassell "Formula" 1 Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsində qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, "Red Bull" komandasının pilotu Maks Ferstappen ikinci, "McLaren" komandasının pilotu Oskar Piastri isə ilk üçlüyü tamamlayıb.
Əsas yarış oktyabrın 5-də baş tutacaq. Yarış Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.
Xatırladaq ki, sentyabrın 21-də "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen "Formula" 1 Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.
