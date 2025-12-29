İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Şuşada yollar buz bağlayıb, köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas edilib

    Hadisə
    • 29 dekabr, 2025
    • 10:28
    Şuşada yollar buz bağlayıb, köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas edilib

    Şuşada yollar buz bağlayıb, avtomobildə olanlar köməksiz vəziyyətdə qalıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə Şuşa şəhərində yolların buz bağlaması səbəbindən vətəndaşların avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şuşa şəhər Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri cəlb edilib.

    Yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən yolun buz bağlaması səbəbindən sürüşərək yol kənarında qalmış "Hyundai" markalı minik avtomobilinin hərəkəti təmin edilib və sərnişinlərinə müvafiq köməklik göstərilib.

    FHN Şuşa buz
    В Шуше спасатели эвакуировали автомобиль, застрявший из-за гололеда

