В Шуше спасатели эвакуировали автомобиль, застрявший из-за гололеда

В Шуше из-за обледенения дорог пассажиры автомобиля оказались в беспомощном положении.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, информация о происшествии поступила на горячую линию "112".

На место происшествия прибыли пожарные-спасатели местной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

"Спасатели обеспечили движение легкового автомобиля марки Hyundai, который из-за скользкой дороги съехал к обочине, и оказали необходимую помощь его пассажирам", - сообщили в МЧС.