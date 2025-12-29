В Шуше спасатели эвакуировали автомобиль, застрявший из-за гололеда

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 декабря, 2025
    • 11:05
    В Шуше из-за обледенения дорог пассажиры автомобиля оказались в беспомощном положении.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, информация о происшествии поступила на горячую линию "112".

    На место происшествия прибыли пожарные-спасатели местной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    "Спасатели обеспечили движение легкового автомобиля марки Hyundai, который из-за скользкой дороги съехал к обочине, и оказали необходимую помощь его пассажирам", - сообщили в МЧС.

