В Шуше спасатели эвакуировали автомобиль, застрявший из-за гололеда
Происшествия
- 29 декабря, 2025
- 11:05
В Шуше из-за обледенения дорог пассажиры автомобиля оказались в беспомощном положении.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана, информация о происшествии поступила на горячую линию "112".
На место происшествия прибыли пожарные-спасатели местной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
"Спасатели обеспечили движение легкового автомобиля марки Hyundai, который из-за скользкой дороги съехал к обочине, и оказали необходимую помощь его пассажирам", - сообщили в МЧС.
