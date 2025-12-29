İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 10:24
    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və Azərpoçt fəaliyyət göstərəcək

    31 dekabr-4 yanvar qeyri-iş günlərində ölkədəki bankların filial və şöbələri, eləcə də "Azərpoçt" MMC-nin şöbələri və valyuta mübadiləsi məntəqələri fəaliyyət göstərəcəklər.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bayram günlərində ölkəmizdə səfərdə olan turistlərin və ölkə vətəndaşlarının valyuta mübadiləsi xidmətlərinə davamlı çıxış imkanlarının təmin edilməsi məqsədilə ümumilikdə 15 bankın 166 satış nöqtəsi (o cümlədən, 4 bank üzrə 9 satış nöqtəsi 24 saat rejimində olmaqla), "Azərpoçt"un 68 şöbəsi, valyuta mübadiləsinə lisenziya almış 7 valyuta mübadiləsi məntəqəsi və onların əlavə obyekti (o cümlədən, 2-si 24 saat rejimində olmaqla) müştərilərə xidmət göstərəcək.

    Bayram günlərində fəaliyyət göstərəcək bankların filial və şöbələrinin, "Azərpoçt"un satış nöqtələrinin və valyuta mübadiləsi məntəqələrinin iş qrafiki ilə aşağıdakı linklər vasitəsilə tanış olmaq mümkündür:

    https://uploads.cbar.az/press-releases/c38b583504c0ed2c475ecf3b5.pdf

    https://uploads.cbar.az/press-releases/dd35e86cb312da351ce3f4f7f.pdf

    https://uploads.cbar.az/press-releases/7aa6a07c574b22cd775eca7b5.pdf

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Azərpoçt bayramda iş

    Son xəbərlər

    11:06

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

    Xarici siyasət
    11:02

    Ədliyyə naziri Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:00

    Fərid Qayıbov: "Hər şey ideal deyil, ola da bilməz" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    10:54

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yanvarın 3-də işləyəcək

    Biznes
    10:50
    Foto

    Azərbaycan BMT ilə şəhərsalma üzrə 2026–2030-cu illərin prioritetlərini müzakirə edib

    Biznes
    10:38

    Cüdoçular arasında kata üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    10:29

    İran və BƏƏ XİN başçıları ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    10:28
    Video

    Şuşada yollar buz bağlayıb, köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas edilib

    Hadisə
    10:24

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti