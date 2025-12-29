Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В праздничные дни в Азербайджане будут работать банки и "Азерпочт"

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 11:12
    В праздничные дни в Азербайджане будут работать банки и Азерпочт

    В праздничные дни с 31 декабря по 4 января в Азербайджане будет обеспечена работа отделений банков и "Азерпочт", а также пунктов обмена валют.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В праздничные дни услуги по обмену валют будут доступны в 166 точках продаж 15 банков, из которых 8 отделений четырех банков будут работать круглосуточно. Кроме того, клиентов будут обслуживать 68 отделений "Азерпочт", а также 7 лицензированных обменных пунктов и их дополнительные объекты, два из которых - в режиме 24/7.

    Отмечается, что меры приняты для обеспечения бесперебойного доступа к финансовым и валютным услугам как для граждан страны, так и для иностранных туристов в праздничные дни.

    банки Азерпочт филиалы отделения праздничные дни
    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Последние новости

    11:55
    Фото

    С платформы "Западный Чыраг" до сих пор добыто более 1 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    11:50

    В Азербайджане проведут эпизоотологический мониторинг птичьего гриппа

    Здоровье
    11:45

    Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении тяжких преступлений

    В регионе
    11:42

    На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами

    Происшествия
    11:37
    Фото

    В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    11:34

    В Гусаре 71-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    11:33

    В Грузии двух граждан Азербайджана задержали по обвинению в мошенничестве

    В регионе
    11:28

    Пострадавшим от пожара в жилом комплексе в Гонконге выделили свыше $150 млн из спецфонда

    Другие страны
    11:25

    Почта Дании с 30 декабря прекратит доставлять бумажные письма

    Другие страны
    Лента новостей