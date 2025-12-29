В праздничные дни в Азербайджане будут работать банки и "Азерпочт"

В праздничные дни с 31 декабря по 4 января в Азербайджане будет обеспечена работа отделений банков и "Азерпочт", а также пунктов обмена валют.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В праздничные дни услуги по обмену валют будут доступны в 166 точках продаж 15 банков, из которых 8 отделений четырех банков будут работать круглосуточно. Кроме того, клиентов будут обслуживать 68 отделений "Азерпочт", а также 7 лицензированных обменных пунктов и их дополнительные объекты, два из которых - в режиме 24/7.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения бесперебойного доступа к финансовым и валютным услугам как для граждан страны, так и для иностранных туристов в праздничные дни.