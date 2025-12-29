İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İran və BƏƏ XİN başçıları ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 10:29
    İran və BƏƏ XİN başçıları ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər

    İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) xarici işlər naziri Abdullah bin Zayed Al Nahyanla telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətləri və regional hadisələri müzakirə etdilər.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı İranın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

    Məlumata görə, nazirlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edərək qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin həllinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Diplomatlar Yəməndə baş verən son hadisələrə diqqət ayırıblar.

    Tehran rəsmisi bu ölkənin birliyi və ərazi bütövlüyü əsasında Yəmən-Yəmən dialoqunun vacibliyini vurğulayıb. Nazir Abdullah bin Zayed Al Nahyan Yəməndə və bölgədə sülh, sabitliyin qorunmasının vacibliyini qeyd edərək BƏƏ-nin bu ölkədə gərginliyi azaltmaq üçün gördüyü tədbirlərdən bəhs edib.

    Yeri gəlmişkən, İranla BƏƏ arasında Əbu Musa, Böyük Tonb və Kiçik Tonb adaları ilə bağlı ərazi mübahisəsi də var.

    İran BƏƏ Əbu Musa Böyük Tonb Kiçik Tonb

    Son xəbərlər

    11:06

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

    Xarici siyasət
    11:02

    Ədliyyə naziri Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:00

    Fərid Qayıbov: "Hər şey ideal deyil, ola da bilməz" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    10:54

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yanvarın 3-də işləyəcək

    Biznes
    10:50
    Foto

    Azərbaycan BMT ilə şəhərsalma üzrə 2026–2030-cu illərin prioritetlərini müzakirə edib

    Biznes
    10:38

    Cüdoçular arasında kata üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    10:29

    İran və BƏƏ XİN başçıları ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    10:28
    Video

    Şuşada yollar buz bağlayıb, köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas edilib

    Hadisə
    10:24

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti