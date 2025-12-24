Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 17:59
    Представителей медиа ознакомили с жильем, предоставляемым по механизму аренды с выкупом

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) ознакомил представителей медиа с квартирами, предоставляемыми гражданам в рамках механизма аренды с последующим выкупом.

    Как сообщает Report, квартиры расположены в жилом комплексе на улице Джафара Хандана в Бинагадском районе Баку.

    Отмечено, что в этом году в рамках механизма гражданам предоставлено 2 796 полностью отремонтированных квартир в городах Баку и Сумгайыте, а также в поселке Сарай Абшеронского района. Все квартиры оснащены системой комбинированного отопления (включая оборудование), а также счетчиками воды, газа и электроэнергии. Право собственности на жилье зарегистрировано в установленном порядке.

    Для обеспечения прозрачности и удобства весь процесс - от приема заявок до выбора квартиры - автоматизирован и осуществляется через электронную систему (e-gov.az). С 2020 года, когда был запущен данный механизм, заключено 9 053 договора аренды. Более 60% участников программы составляют молодежь и молодые семьи.

    Лента новостей