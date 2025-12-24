В Баку и Сумгайыте с завтрашнего дня откроются новогодние ярмарки

С 25 декабря по инициативе ОАО "Аграрные закупки и снабжение" в Баку и Сумгайыте будут организованы новогодние ярмарки "Из села в город".

Как передает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, ярмарки организованы по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира.

В городе Сумгайыте ярмарки будут организованы на территории 9-го микрорайона (вблизи старого "Восточного базара"), а в Баку - вблизи станций метро "Ахмедли", "Халглар достлугу", "Нефтчиляр", "Гара Гараев", "Нариман Нариманов", "Эльмляр Академиясы" и "Азадлыг".

Ярмарки "Из села в город" будут действовать до 29 декабря.

На ярмарках около 160 фермеров из почти 40 регионов страны выставят на продажу более 150 наименований продукции, выращенной в собственных хозяйствах.

Отметим, что фермерам бесплатно предоставляется место для продаж на ярмарке, прилавки, весы и другое необходимое оборудование.