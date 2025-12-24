Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Баку и Сумгайыте с завтрашнего дня откроются новогодние ярмарки

    АПК
    • 24 декабря, 2025
    • 17:47
    В Баку и Сумгайыте с завтрашнего дня откроются новогодние ярмарки

    С 25 декабря по инициативе ОАО "Аграрные закупки и снабжение" в Баку и Сумгайыте будут организованы новогодние ярмарки "Из села в город".

    Как передает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, ярмарки организованы по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира.

    В городе Сумгайыте ярмарки будут организованы на территории 9-го микрорайона (вблизи старого "Восточного базара"), а в Баку - вблизи станций метро "Ахмедли", "Халглар достлугу", "Нефтчиляр", "Гара Гараев", "Нариман Нариманов", "Эльмляр Академиясы" и "Азадлыг".

    Ярмарки "Из села в город" будут действовать до 29 декабря.

    На ярмарках около 160 фермеров из почти 40 регионов страны выставят на продажу более 150 наименований продукции, выращенной в собственных хозяйствах.

    Отметим, что фермерам бесплатно предоставляется место для продаж на ярмарке, прилавки, весы и другое необходимое оборудование.

    "Из села в город" ярмарка Баку Сумгайыт
    Sabahdan Bakı və Sumqayıtda Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayır

    Последние новости

    18:47
    Фото

    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Бизнес
    18:35

    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Внешняя политика
    18:31

    ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

    Финансы
    18:29

    Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

    Другие страны
    18:17

    В центре Москвы горит цветочный склад

    В регионе
    18:14

    Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

    Инфраструктура
    18:09

    В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьи

    Внутренняя политика
    18:07

    В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионов

    В регионе
    18:02
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей